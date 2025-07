Maroc : Amina Bouayach reçoit une délégation de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)

La présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec une délégation du département des droits de l’Homme et de la société civile de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Dans une déclaration à la presse, Amina Bouayach a indiqué qu’il s’agit de la première réunion d'une telle envergure entre le CDNH et des acteurs palestiniens œuvrant dans les domaines politique et de la société civile. Elle s'est félicitée de la qualité des interactions ayant marqué cette entrevue.

Bouayach a également relevé que cette réunion était une occasion pour échanger sur la question des droits humains, pilier pour la réalisation d'une paix juste et durable dans la région, en tenant compte des différentes normes reconnues en la matière.

Pour sa part, le président du département des droits de l'Homme et de la société civile, membre du comité exécutif de l'OLP, Ahmad Said Ahmad Al-Tamimi, qui conduit la délégation palestinienne, s'est félicité de la tenue de cette réunion. A ce titre, il a fait part de la détermination de son département à maintenir une communication permanente avec le CNDH et à tirer profit de l'expertise et de l'expérience du Maroc dans le domaine des droits humains.

De son côté, l'ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubaki, a salué l'engagement du CNDH à mettre son expertise à la disposition du département des droits de l'Homme et de la société civile de l'OLP.