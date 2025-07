E-visa au Maroc : 118 nationalités et près d’un demi-million de demandes en trois ans

Le déploiement du visa électronique (e-visa) au Maroc aura bien montré son efficacité, sur les trois premières années de sa mise en œuvre. En effet, il a grandement contribué à accompagner la dynamique touristique et internationale grandissante dans le pays, selon le dernier bilan en la matière. Celui-ci montre d’ailleurs que sur près d’un demi-million de demandes traitées, 94,1% concernent le tourisme, confirmant ainsi le rôle clé de cette procédure simplifiée dans la promotion de la destination. Pour sa part, le-visa d’affaire concerne les 5,9% autres, dénotant du potentiel de cette fonctionnalité au service de la diplomatie et des échanges économiques.

Sur ces trois ans également, un intérêt grandissant pour le e-visa a été observé, la troisième année marquant ainsi «une hausse significative par rapport à la deuxième», avec 187 895 demandes. Selon les statistiques, ce rebond traduit une certaine «maturation du dispositif» et une adhésion croissante des usagers, avec une accessibilité voulue élargie. Dans ce sens, 118 nationalités ont pu bénéficier du e-visa pour le Maroc.

Outre sa procédure simplifiée pour les voyageurs, le e-visa a par ailleurs prouvé son efficacité à permettre un traitement rapide des demandes. Ce délai a été de 72 heures pour le visa électronique ordinaire et de 24 heures pour le e-visa express, faisant de cet outil un élément clé pour l’accueil des grands événements internationaux.

Une célérité au bénéfice de la mobilité

A ce titre, le e-visa a permis une fluidité dans les mobilités à plusieurs occasions. A l’occasion de l’Assemblées générales du Fond monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), tenue à Marrakech en 2023 (Marrakech), 109 nationalités ont été concernées.

Au cours des deux éditions du forum GITEX Africa Morocco à Marrakech, en 2024 et en 2025, les nationalités couvertes ont été respectivement de 118 et 117. Pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) et du Mondial 2030, organisé avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc capitalise encore sur le e-visa en tant que mécanisme simplifié pour les déplacements depuis et vers le territoire.

Même au niveau régional, la procédure du e-visa est de plus en plus adoptée entre le royaume et certains pays d’Afrique, dans une logique de renforcement de la mobilité intra-continentale, comme en témoignent des déclarations du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger à quelques occasions. Plus récemment, cet outil a été mis en place entre le Maroc et le Ghana. A terme, l’objectif sera de supprimer l’obligation du visa pour les ressortissants des deux pays.

Selon les mêmes données, ces résultats confortent en effet «la pertinence du e-visa» comme un «instrument de modernisation des services consulaires». C’est aussi un «outil de facilitation des flux touristiques pour renforcer l’attractivité», mais également un «levier» de promotion pour le Maroc en tant que «terre d’accueil» des évènements d’envergure internationale.