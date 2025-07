La famille de Haj Ali El Manouzi qualifie la démolition de son bâtiment d'arbitraire

Ce lundi matin, les autorités publiques ont commencé la démolition de plusieurs bâtiments au sein de la médina de Casablanca, y compris un bâtiment appartenant à la famille du résistant Haj Ali El Manouzi. Ce bâtiment est situé dans la juridiction du district de Sidi Belyout, précisément sur la rue Kani Ban.

Les forces publiques ont initié le processus depuis la zone de Bahira, ciblant un bâtiment adjacent à la structure susmentionnée. Pendant ce temps, la famille El Manouzi a exprimé une forte opposition à cette décision, arguant que le bâtiment représente un patrimoine symbolique et historique.

La famille a précédemment envoyé une lettre ouverte au ministère de l'Intérieur, au procureur général près la Cour d'appel de Casablanca, au gouverneur de la région Casablanca-Settat et aux membres du conseil municipal. Dans cette lettre, consultée par Yabladi, la famille, par l'intermédiaire de son avocat, a exprimé son refus de la démolition. Elle a souligné qu'elle avait déposé un recours en annulation auprès du président du tribunal administratif, ce qui suspend légalement l'exécution des ordres d'évacuation et de démolition en attendant un jugement final, conformément à la loi concernant les bâtiments à risque d'effondrement.

La défense a accompagné le recours d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé en présence d'un représentant de la présidence municipale. Cependant, les autorités locales et d'autres parties concernées étaient absentes malgré la réception des notifications. L'expert a conclu que le bâtiment est structurellement sain et ne relève pas de la catégorie des bâtiments à risque d'effondrement.

La famille a appelé au respect de la loi et des procédures, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, avertissant que toute menace envers les résidents du bâtiment constituerait des actes criminalisés par le droit pénal marocain, car une «tentative préliminaire de démolition» est considérée comme un délit passible de la loi.

La famille demande la suspension de l'ouvrage

En outre, l'avocat Mustafa El Manouzi a envoyé un avis officiel à la présidente de la municipalité urbaine de Casablanca, lui rappelant les conclusions de l'expertise judiciaire et demandant la suspension de la démolition jusqu'à ce que la Cour d'appel de Rabat se prononce sur le recours formellement soumis.

Dans une déclaration à Yabladi, Abdelkarim El Manouzi, membre de la famille, a déclaré que les autorités avaient informé les résidents du bâtiment et leurs voisins seulement deux jours auparavant de la nécessité de quitter les lieux d'ici dimanche, en préparation de la démolition prévue lundi matin. Il a confirmé que la notification était verbale, sans aucun avis légal ou direct aux propriétaires.

Il a ajouté que la famille a été surprise vers sept heures du matin par l'arrivée de bulldozers accompagnés de personnel de sécurité, qui ont commencé à démolir les bâtiments adjacents et ont retiré la porte du bâtiment sans présenter de documents officiels. Il a noté que le gouverneur a refusé de leur fournir l'ordre de démolition, leur demandant de se rendre au bureau de district pour l'obtenir.

Abdelkarim El Manouzi a considéré cette action comme «arbitraire et illégale», appelant à une «solution juste et équitable». Il a souligné que la famille ne s'oppose pas aux projets d'intérêt public mais rejette toute atteinte à leur propriété en dehors du cadre légal. Il a rappelé que la justice ne s'est pas encore prononcée sur l'affaire et que l'exécution de l'ordre de démolition dans ces circonstances «n'a aucune base légale», indiquant que la famille déposera une nouvelle plainte contre cette décision.