Propriété intellectuelle : Les EAU signent des accords avec le Maroc et l'Espagne

Les Émirats arabes unis ont signé deux protocoles d'accord (MoU) avec l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et l'Office espagnol des brevets et des marques, dans le but de renforcer la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle (PI).

Les accords ont été signés en présence d'Abdullah bin Touq Al Marri, ministre émirati de l'Économie et du tourisme, en marge de la soixante-sixième série de réunions des Assemblées des États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), tenue à Genève, selon l'agence de presse des Émirats (WAM).

Ces protocoles d'accord visent à soutenir les efforts des Émirats pour développer un écosystème de PI complet et aligné à l'échelle mondiale, conformément aux meilleures pratiques internationales. Ils couvrent plusieurs domaines stratégiques, notamment la transformation numérique, le développement des talents et une coordination accrue dans l'enregistrement des propriétés industrielles et des brevets.

Par ailleurs, les accords encouragent l'utilisation de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle, pour moderniser et améliorer l'efficacité des processus de recherche et de classification des brevets.

Le ministre Bin Touq a souligné l'importance de ces partenariats pour l'échange d'expertise technique, la simplification des procédures administratives et le renforcement de la coopération mondiale.