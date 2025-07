Maroc Telecom lance la 21ᵉ édition du Festival des plages

La 21e édition du Festival des plages Maroc Telecom se tient du 15 juillet au 21 août 2025, avec 113 concerts gratuits et des animations musicales dans six villes : M’diq, qui abrite le coup d’envoi officiel, Tanger, Al Hoceïma, Martil, Saïdia et Nador. Des artistes locaux, nationaux, arabes et des groupes folkloriques animeront un programme qui fait la part belle à la diversité musicale, entre nouveaux talents, hip-hop, rap, fusion, chanson marocaine chaâbi et contemporaine, raï et reggada, entre autres.

«Comme chaque année, les groupes locaux seront mis à l’honneur, renforçant ainsi l’ancrage du festival dans le tissu social et culturel des régions concernées», fait savoir un communiqué. Par ailleurs, les organisateurs annoncent que l’édition 2025 bénéficiera «d’infrastructures de pointe, avec des scènes répondant aux standards internationaux, comparables aux grandes installations des festivals mondiaux».

Au-delà de la musique, l’événement gratuit se veut «un moteur de développement social et économique». Il favorise l’inclusion en «rapprochant les artistes du public, tout en stimulant l’attractivité touristique et l’économie locale des villes hôtes», ajoute la même source.

Depuis 2002, le festival est voulu comme l’un des rendez-vous majeurs de l’agenda estival, rassemblant «des millions de spectateurs».