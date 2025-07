Droits de l’Homme au Sahara : Le Royaume-Uni exprime sa position

Le gouvernement britannique a récemment clarifié sa position sur les droits de l'Homme au Sahara dans une réponse parlementaire. Le député conservateur Blake Stephenson a interrogé l'exécutif sur les discussions avec le Maroc concernant la garantie des droits pour le peuple sahraoui.

Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Hamish Faulkner, a affirmé que «le Royaume-Uni reste fermement engagé dans la promotion et la protection des droits humains à l'échelle mondiale, y compris au Maroc et au Sahara occidental. Des échanges réguliers, même au niveau des ambassadeurs, ont lieu avec le gouvernement et les autorités marocaines sur ces questions».

Il a également rappelé que «dans le communiqué conjoint Royaume-Uni-Maroc du 1er juin, les deux nations ont réitéré leur engagement à coopérer sur les droits humains, à soutenir le principe de l'autodétermination, et à organiser une troisième session du dialogue Royaume-Uni - Maroc sur les droits humains d'ici la fin 2025».

Hamish Faulkner a salué «l'engagement du Maroc à fournir plus de détails et sa volonté de dialoguer sincèrement avec toutes les parties concernées, afin de clarifier les implications d'une autonomie dans le cadre de l'État marocain pour la région, en vue de relancer des négociations sérieuses dans des conditions acceptables pour tous».

Pour rappel, il y a quelques semaines, le secrétaire d'État avait déjà souligné, dans une réponse à une question écrite du député Ben Lake, que «les droits de l'Homme sont un élément central de notre dialogue régulier avec le Maroc. Lors du deuxième dialogue informel Royaume-Uni - Maroc sur les droits de l'homme, tenu à Rabat le 30 avril 2024, nous avons abordé des sujets d'intérêt commun tels que la liberté d'expression, l'autonomisation des femmes, la liberté des médias et les réformes judiciaires».