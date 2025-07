Blessés dans un accident à Marrakech, Fidji Ruiz et Anas donnent des nouvelles

Hospitalisés à la suite d’un accident survenu en milieu de semaine à Marrakech, l’influenceuse Fidji Ruiz et son époux, le rappeur Anas, ont pris la parole pour rassurer leurs proches. «Rien que d’y penser, j’en tremble encore», confie Fidji Ruiz dans une story publiée samedi après-midi sur son compte instagram. Elle précise que ni elle ni son mari n’étaient au volant au moment des faits. «Nous étions accompagnés d’un chauffeur privé. Notre véhicule n’est pas en tort dans l’accident», informe-t-elle, avant d'ajouter que leur fils, âgé d’un an, n’était pas présent à bord.

Anas, quant à lui, évoque des blessures sérieuses et une convalescence difficile. «Un accident grave, une opération d’urgence et des douleurs que je n’oublierai jamais», écrit-il dans un message publié dimanche midi. Allongé sur un lit d’hôpital, perfusions visibles, l’artiste originaire du nord de la France salue la mobilisation de ses proches. «J’ai reçu une vague de prières, de messages, d’appels… et une force immense grâce à vous», déclare-t-il avec beaucoup de reconnaisance. Il adresse également sa gratitude à l’équipe médicale, affirmant que «la route de la récupération est longue».

L’accident, survenu jeudi, avait été évoqué pour la première fois par Fidji Ruiz vendredi. Elle indiquait alors être hospitalisée depuis 24 heures.