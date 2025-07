Maroc : Le Comité de libération de Ceuta et Melilla renait de ses cendres

Onze ans après sa dissolution officielle, le Comité de libération de Ceuta et Melilla renaît sous une nouvelle forme, avec un nom et des objectifs remaniés. Désormais appelé le «Comité de coordination pour la défense des causes du Royaume», l'organisation se veut porteuse d'une vision renouvelée, comme l'indique Rachid Hssaine, son porte-parole, dans des déclarations à Yabiladi.

Interrogé sur le timing de cette résurgence, Hssaine explique : «La participation d'une délégation du Polisario au récent congrès du Parti populaire à Madrid a joué un rôle déterminant dans la réactivation du Comité.»

Concernant le changement de nom, il précise que «ce choix est motivé par les évolutions sur la scène nationale et régionale. En plus de la libération de Ceuta et Melilla et des autres îlots occupés par l'Espagne, et la défense de la marocanité du Sahara, nous sommes résolus à combattre le séparatisme au Rif soutenu par l'Algérie. Nous allons œuvrer pour convaincre ceux qui ont été influencés par la propagande algérienne de revoir leurs positions.»

Le nouveau comité est principalement composé de Rifains, un atout qui pourrait faciliter la réalisation de ses objectifs.

Le communiqué annonçant la création du Comité, met en lumière les efforts de «l'Algérie pour semer la discorde en instrumentalisant certains acteurs de la région du Rif». Il rappelle au «Parti nationaliste rifain» que «les Rifains ont maintes fois prouvé leur attachement aux valeurs sacrées du Royaume et leur loyauté envers le trône alaouite».

Le vent a contrarié une action à l'îlot Leila

La rencontre, qui s'est tenue vendredi à Fnideq, a réuni des représentants d'associations nationales et de la diaspora marocaine. Les réunions se poursuivent ce week-end avec des étapes à Tanger.

En parallèle, le «Comité de coordination pour la défense des causes du Royaume» avait prévu une action ce samedi à l'îlot Leila (connu sous le nom de Perejil en Espagne). «Un groupe de jeunes était prêt à investir le rocher, mais les vents violents de ce samedi nous ont contraints à reporter l'opération», précise Rachid Hssaine.

Avant sa dissolution en 2014, le «Comité de libération de Ceuta et Melilla» avait organisé des incursions rapides sur les îlots méditerranéens occupés par l'Espagne.

Le «Comité de coordination pour la défense des causes du Royaume» est présidé par l'ancien conseiller parlementaire, Yahya Yahya.

Pour rappel, Vox avait exigé le 11 mars, à travers deux questions écrites, que Pedro Sanchez condamne le projet marocain de relancer le «Comité de libération de Ceuta et Melilla».