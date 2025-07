La Mauritanie dément toute réunion entre son président et Netanyahu

Le gouvernement mauritanien a formellement démenti les rumeurs d'une rencontre à Washington entre le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, selon des médias basés à Nouakchott.

«Ces informations [de la presse américaine, ndlr] sont complètement dénuées de crédibilité», a affirmé Houssein Ould Meddou, ministre mauritanien de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, et porte-parole du gouvernement. Cependant, l'exécutif mauritanien n'a pas commenté les spéculations concernant une éventuelle adhésion aux Accords d'Abraham, initiés en 2020 sous l'administration de Donald Trump. «La normalisation entre Nouakchott et Tel-Aviv est en cours. Les deux pays attendent le moment opportun pour l'annoncer», a confié à Yabiladi une source mauritanienne.

Le président Ould El Ghazouani a participé mercredi à un sommet à la Maison Blanche, réunissant les États-Unis et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest : le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal.

En marge de cet événement, le chef d'État mauritanien a également rencontré Christopher Landau, le numéro deux de la diplomatie américaine.