Ballon d’or 2025 : Achraf Hakimi séduit la presse internationale

Alors que la saison 2024-2025 s’achève, Achraf Hakimi s’affirme comme l’un des candidats les plus crédibles au Ballon d’or. Dans une consultation réalisée par Le Parisien auprès de douze journalistes internationaux, le latéral marocain figure dans plusieurs top 5, confirmant sa stature parmi les meilleurs joueurs du monde cette saison.

Pilier du Paris Saint-Germain, Hakimi a brillé dans toutes les compétitions : Ligue 1, Ligue des champions et Coupe du monde des clubs. Son influence sur le jeu parisien est saluée bien au-delà des frontières. Bien qu’Ousmane Dembélé arrive en tête du classement général établi par Le Parisien, devant Lamine Yamal (FC Barcelone) et Vitinha (PSG), le joueur marocain s’impose comme un prétendant sérieux, souvent cité à la 3e ou 4e place, devant des noms tels que Mohamed Salah ou Kylian Mbappé.

«J’entends qu’Ousmane Dembélé puisse être plébiscité, mais je pense vraiment que les meilleurs joueurs de cette équipe du Paris Saint-Germain - et les trois meilleurs du football mondial sur ces 12 derniers mois - sont ceux qui occupent des postes moins prestigieux : deux latéraux exceptionnels, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, et un meneur de jeu, Vitinha. Ils sont brillants», déclare le journaliste britannique Oliver Kay (The Athletic), rappelant la reconnaissance internationale du Lion de l’Atlas.

Dembélé, de son côté, a également marqué l’année par ses performances décisives. «C’est la meilleure version d’Ousmane», estime Ahmed Adala (Radio Mosaïque FM, Tunisie), saluant sa maturité nouvelle. Dominique Sévérac (Le Parisien) évoque «une évidence» pour décrire l’importance de l’attaquant français dans le pressing collectif du PSG.

L'Hispano-marocain Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, n’est pas en reste. À seulement 17 ans, il a émerveillé les observateurs par ses prestations en Ligue des champions. «Son jeu fascine», écrit Bruno Alemany (La Cadena Ser, Espagne), louant une inspiration digne des plus grands.

Le classement proposé par Le Parisien attribue un système de points selon le rang (15 pour une première place, 12 pour une deuxième, etc.). Si Ousmane Dembélé est pour l’instant le favori, Achraf Hakimi incarne une alternative sérieuse et légitime, à la hauteur de son exceptionnelle saison sous les couleurs du PSG et du Maroc.