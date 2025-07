Laâyoune : Une ONG alerte sur la multiplication des cafés à chicha

Face à la «prolifération dangereuse et rapide des cafés à chicha» dans plusieurs quartiers de la ville de Laâyoune, le bureau central de l'Association marocaine des droits de l'Homme et de l'environnement a déploré récemment un «chaos qui menace la sécurité sanitaire, sociale et environnementale, en violation» des lois en vigueur.

L'ONG souligne que l'ouverture et l'exploitation de ces types de cafés se font souvent sans autorisations légales claires, ou en violation des dispositions du décret 2.06.388, de la loi 31.13, de l'article 79 et des articles suivants du Code pénal marocain, de l'article 1-2 de la loi sur la protection de l'enfance, du décret sous forme de loi 1.75.292, et de la loi 11-03 relative à la protection et à la réhabilitation de l'environnement.

L'association condamne la propagation de ces cafés sans contrôle, les considérant comme une incitation à des comportements menaçant le tissu social. Elle appelle les autorités locales, sécuritaires et environnementales à faire respecter les dispositions légales.

Dans ce sens, la structure a préconisé des campagnes d'inspection, la fermeture des établissements non autorisés ou ceux fonctionnant dans des conditions suspectes, en plus de poursuivre les contrevenants.

Elle appelle également au lancement de campagnes de sensibilisation pour mettre en lumière les dangers de la consommation de chicha, notamment parmi les jeunes et les adolescents, en collaboration avec les acteurs de la société civile et les médias locaux.

L'association souligne en effet que la situation nécessitait une action urgente pour protéger la santé publique.