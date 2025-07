Rabat : 30 ans de prison pour viol d'un mineur et tentative de meurtre

Lundi dernier, la Cour d'appel de Rabat a conclu le procès d'un homme dans la trentaine accusé d'avoir violé à plusieurs reprises un mineur et d'avoir tenté de le tuer, le condamnant à 30 ans de prison, selon Al-Akhbar.

L'accusé, connu pour élever des chiens, a exploité la passion de l'enfant pour ce domaine afin l'attirer chez lui, où il l'a violé à six reprises sous la menace. Lorsque la victime a tenté de se défendre au cours de la septième agression, l'accusé l'a torturé et battu, allant jusqu'à essayer de lui trancher la gorge avec un couteau avant de fuir, croyant l'enfant mort. Par miracle, celui-ci a survécu et a reçu les soins médicaux nécessaires.

Les enquêtes ont conduit à l'identification et à l'arrestation de l'accusé. Les déclarations de la victime, ainsi que des preuves techniques et génétiques, ont été cruciales pour découvrir les détails des crimes répétés et de la tentative de meurtre, que l'accusé a ensuite confirmés.