Marlaska : L'OPE est en voie d'établir un nouveau record à l'été 2025

Lors de sa visite au port de Tarifa (Cádiz) jeudi, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé que l'Opération passage du détroit (OPE 2025) connaissait une augmentation de 5,6% du nombre de voyageurs et une hausse de 6,9% des véhicules par rapport à l'été 2024. Ces indicateurs suggèrent un nouveau record qui pourrait dépasser les 3,4 millions de traversées enregistrées l'année dernière, le chiffre le plus élevé depuis 1986.

Selon le ministre espagnol, au 8 juillet, le nombre de voyageurs a atteint 409 000, avec 103 000 véhicules. A ce titre, Grande-Marlaska a salué «l'efficacité de l'opération», la considérant comme un reflet du robuste système de protection civile de l'Espagne et de l'efficacité de la coordination avec le Maroc, qu'il a décrite comme «cruciale pour le succès de la campagne».

Lors de sa visite, le ministre a inspecté les installations du port de Tarifa, le deuxième le plus fréquenté de l'OPE en termes de nombre de passagers. Au 8 juillet, il a enregistré 71 367 passagers et 8 950 véhicules sur 338 voyages.

Marlaska a par ailleurs tenu des réunions avec les responsables de la sécurité et les responsables locaux, en plus d'avoir visité le poste frontière, où il a rencontré des représentants de la Police nationale, de la Garde civile, de la Protection civile et de la Croix-Rouge.

Le ministre a également rencontré le consul du Maroc et un représentant de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qui assure le bon déroulement de l'opération Marhaba du côté marocain.