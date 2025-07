Rougeole : L'ambassade des Pays-Bas recommande la vaccination avant le voyage au Maroc

Alors que le Maroc continue d'attirer les vacanciers néerlandais, l'ambassade des Pays-Bas à Rabat exhorte les voyageurs, notamment les familles, à s'assurer que leurs enfants sont vaccinés contre la rougeole avant de partir pour leur séjour estival.

Dans une mise à jour publiée mercredi, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a mis en garde contre une épidémie de rougeole en cours au Maroc, incitant les autorités sanitaires à recommander une immunisation rapide pour les enfants.

«Prévoyez à temps une vaccination contre la rougeole pour votre enfant et voyagez avec un passeport valide», a conseillé Maria Argoubi, responsable principale des affaires consulaires, dans une déclaration mettant en avant les précautions essentielles pour les voyageurs néerlandais.

Bien que le Maroc reste une destination sûre et accueillante, l'ambassade encourage les touristes à consulter les derniers conseils et à visiter les sites du Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM) et du Centre national de coordination pour les conseils aux voyageurs (LCR) pour obtenir des directives sanitaires actualisées, notamment concernant la rougeole.

Il est à noter que le Maroc a connu une augmentation des cas de rougeole, ces derniers mois, ce qui a nécessité le lancement de campagnes de vaccination locales pour freiner la propagation.

Aux Pays-Bas, de nombreuses infections signalées chez les enfants ont été liées à des voyages au Maroc, ou diagnostiqués peu après le retour de vacances là-bas.