Le Maroc et l'ECTAA signent un partenariat stratégique de deux ans pour promouvoir le tourisme durable

L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a scellé un partenariat stratégique de deux ans avec les Associations Européennes des Agents de Voyages et des Tour-opérateurs (ECTAA), consolidant ainsi la position du Maroc comme destination privilégiée pour les voyageurs européens.

Annoncé début juillet via un communiqué de presse de l'ECTAA, cet accord met en lumière l'attrait croissant du Maroc sur des marchés clés tels que la France, le Benelux et l'Italie.

Dans le cadre de cette collaboration, l'ONMT et l'ECTAA s'engagent à promouvoir le Maroc non seulement à travers ses destinations phares, mais aussi en valorisant des régions moins connues, riches en culture et en potentiel touristique. Un accent particulier sera mis sur les initiatives de durabilité du Maroc, intégrées dans une stratégie nationale plus large pour un tourisme responsable.

«Le Maroc est une porte d'entrée naturelle vers le continent africain pour les entreprises de voyages européennes. C'est un partenaire fiable et inspirant avec lequel nous sommes ravis de construire une collaboration à long terme», a déclaré Eric Drésin, Secrétaire Général de l'ECTAA.

La proximité du Maroc avec l'Europe, à seulement quelques heures de vol, combinée à une excellente connectivité avec les grandes villes, en fait une option attrayante tant pour les voyageurs de loisirs que d'affaires en quête d'une escapade exotique mais accessible.

Représentant près de 80 000 entreprises de voyage à travers l'Europe, l'ECTAA regroupe à la fois des tour-opérateurs traditionnels et des spécialistes des voyages à forfait. Dans le cadre de ce partenariat, l'ECTAA facilitera l'accès à des informations essentielles sur le Maroc, aidant ainsi les professionnels du voyage européens à mieux promouvoir et vendre la destination.

Au cours des deux prochaines années, une série d'initiatives de communication, de réunions B2B et de présentations de destinations seront organisées pour soutenir cette mission conjointe.