Angleterre : Chamseddine Talbi rejoint Sunderland pour cinq saisons

Le club anglais de Sunderland a annoncé avoir signé un contrat pour cinq saisons avec l'international marocain Chamseddine Talbi, en provenance du club belge Club Bruges. L'accord est d'un montant de 23 millions d'euros.

Du haut de ses 20 ans, Chamseddine Talbi a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives dans le championnat belge, lors de la saison 2024-2025.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube officielle du club, le jeune attaquant a évoqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la formation, soulignant sa grande ambition de briller en Premier League anglaise.

Bienvenue à Sunderland AFC, Chemsdine Talbi ! ❤️?? — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 9 juillet 2025

«Je suis très enthousiaste d'être ici et reconnaissant pour l'opportunité de jouer pour ce club», a-t-il dit. «J'ai pris cette décision parce que le projet est fantastique, il y a une équipe jeune et talentueuse, et c'est vraiment ce qui m'a poussé à choisir Sunderland», ajoute Talbi.

Le joueur, qui a évolué au Maroc puis rejoint le championnat belge, n'a pas caché sa grande admiration pour la Premier League. «C'est la plus grande et la meilleure au monde. J'ai hâte de commencer l'aventure. Je sais que les fans seront derrière moi dès le début, et je suis très impatient de les rencontrer sur le terrain», a-t-il dit.

Talbi a conclu en affirmant sa détermination à laisser son empreinte, en disant : «Je ferai tout ce que je pourrai. Je suis un joueur qui aime marquer des buts, mais j'aime aussi aider l'équipe. J'ai vraiment hâte de jouer mes premiers matchs ici.»