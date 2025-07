Espagne : Le ministre de l'Intérieur, Marlaska, inspecte le déroulé de l'Opération Marhaba 2025 à Tarifa

Ce jeudi 10 juillet, le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, s'est rendu au port de Tarifa pour superviser l'opération «Marhaba 2025» (OPE en espagnol). Depuis son lancement le 15 juin, cette initiative a permis le passage de 409 215 passagers et 103 820 véhicules vers l'Afrique du Nord via neuf ports espagnols.

Les données de la protection civile révèlent une hausse de 5,6 % du nombre de passagers et de 6,9 % du nombre de véhicules par rapport à la même période l'année précédente.

Les ports d'Algésiras et de Tarifa concentrent l'essentiel du trafic, représentant à eux seuls 76,3 % du total des passagers (soit 312 331 personnes) et 74,9 % des véhicules (77 812 unités). Les liaisons maritimes entre Algésiras et Tanger-Med sont les plus fréquentées, avec environ 241 000 passagers et 69 000 véhicules ayant effectué la traversée.

Au total, les ports d'Algésiras, Tarifa et Ceuta ont enregistré 1 565 traversées maritimes, ce qui représente 88,9 % de l'ensemble des passages pour cette édition de l'opération Marhaba.