Innovation : Les îles Canaries et le Maroc lancent un appel conjoint pour financer des projets

Les îles Canaries et le Maroc ont annoncé leur premier appel conjoint pour le financement de projets en recherche, de développement et d'innovation (R+D+I), dont le lancement est prévu pour la fin de l'année 2025. Cette initiative sera cofinancée par le gouvernement des îles Canaries et l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P).

L'appel soutiendra des projets scientifiques et techniques réalisés par des chercheurs des deux côtés, sous la supervision des universités concernées. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle à laquelle ont assisté le président du gouvernement des îles Canaries, Fernando Clavijo, ainsi que les présidents de l'Université de Las Palmas et de La Laguna, le président de l'UM6P Hicham El Habti, et la conseillère à l'enseignement supérieur Migdalia Machín.

Un accord a été signé pour établir les bases techniques et organisationnelles de l'initiative. A ce titre, Clavijo a souligné que l'initiative renforce les relations avec le Maroc et établit une «communauté scientifique» pour relever les défis mondiaux. Il a appelé à la création d'un pôle de coopération distingué dans des domaines vitaux tels que l'énergie, l'eau, la sécurité alimentaire et la santé.

Pour sa part, El Habti a insisté sur l'importance de la coopération scientifique pour relever des défis communs comme le changement climatique et l'agriculture. Il a noté que les échanges d'étudiants et la mise en œuvre de projets scientifiques conjoints illustrent la «diplomatie scientifique».

Cet effort vise à faciliter l'accès des chercheurs marocains et canariens à des mécanismes de financement supplémentaires, y compris des programmes du Centre espagnol pour le développement technologique et industriel (CDTI) en Afrique du Nord, et à renforcer le rôle des universités dans la recherche de solutions innovantes conjointes.

L'initiative s'aligne également sur les résultats en cours du programme «Africa Canarias Challenge», qui a soutenu l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique, y compris au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal.

Lors de la réunion, un programme d'échange d'étudiants a été annoncé entre l'Institut de technologie des îles Canaries (ITC) et l'UM6P. Ainsi, quatre étudiants marocains pourront effectuer des stages professionnels cet été, dans des institutions canariennes.