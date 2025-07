Jazzablanca 2025 : Une soirée sous le signe du rap et du jazz avec TIF et Alfa Mist

La 18ᵉ édition du festival Jazzablanca a offert, mercredi, une soirée inédite portée par deux artistes à l’univers singulier : TIF, figure montante du rap, et Alfa Mist, pianiste et compositeur britannique aux racines jazz et hip-hop.

En ouverture, Alfa Mist a enchanté le public avec un concert raffiné, animé par des compositions mêlant jazz, soul et influences hip-hop.

Accompagné de son quintet de musiciens aguerris, l’artiste a proposé une performance, combinant compositions instrumentales et séquences vocales (rap), dans une atmosphère intimiste, saluée par un public conquis par la justesse de l’exécution et la cohérence d’une palette musicale à la fois riche et originale.

Dans un autre registre, la scène Casa Anfa a accueilli le rappeur TIF, qui a conquis le public par sa poésie urbaine, chant et instrumentation live autour de plusieurs morceaux phares, notamment Hinata, Amnesia et No Party, explorant des thématiques variées à travers un répertoire construit autour de ses deux Extended Play, Houma Sweet Houma et 1.6.

L’émotion, l’engagement et la musicalité qui caractérisent la performance de TIF lui ont permis d’établir une connexion forte avec un public jeune et nombreux, séduit par une proposition artistique qui dépasse les codes traditionnels du rap.

Cette soirée double affiche a témoigné de la volonté de Jazzablanca de valoriser la diversité des expressions musicales contemporaines, en réunissant sur ses scènes des artistes porteurs de parcours singuliers.

Le festival Jazzablanca, dont les activités se poursuivent jusqu’au 12 juillet, maintient de la sorte son engagement à offrir au public une expérience immersive, qui constitue une caractéristique essentielle de son identité.

À Anfa Park, les espaces ont été aménagés pour assurer un maximum de confort : deux scènes, zones de restauration, espaces de détente et une ambiance conviviale qui font du festival un lieu vivant de rencontres.

À rappeler que, dans le cadre de la 18ᵉ édition du Festival Jazzablanca, la scène Nouveau souffle a été installée au Parc de la Ligue arabe pour accueillir quatre concerts gratuits, animés par Daraa Tribes, Mehdi Qamoum, Anas Chlih Quintet et Soukaina Fahsi.