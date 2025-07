Maroc : Le chercheur Mimoun Aziza compile ses écrits sur le Rif et l’Espagne

«Ispania wa Rif» (L’Espagne et le Rif) est le nouvel essai du chercheur Mimoun Aziza, qui regroupe ici des études et des articles parus dans des revues, ou produits dans le cadre de rencontres et de colloques, au Maroc et ailleurs. Paru en langue arabe aux éditions La Croisée des chemins, en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), l’ouvrage aborde diverses thématiques liées à la présence espagnole dans la région, à la migration, aux causes et aux conséquences de ces dynamiques.

En filigrane, l’universitaire et spécialiste du Rif se saisit des questions de la mémoire et de l’Histoire commune. Pour l’auteur, il s’agit d’un livre «richement documenté», relevant de «l’histoire économique et sociale de la région».

Professeur d’Histoire contemporaine à la Faculté des lettres et sciences humaines à l’Université Moulay Ismaïl de Meknès, Mimoun Aziza propose ici une contribution exhaustive nécessaire, en sa qualité de spécialiste des relations hispano-marocaines à l’époque contemporaine.

Auteur d’un ouvrage sur la société rifaine sous la colonisation espagnole dans le nord du Maroc (1912-1956), il a également publié «une vingtaine d’articles traitant différents aspects de l’histoire du Rif à l’époque coloniale», rappelle l’éditeur.