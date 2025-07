L'ambassadeure de l'UE rend hommage à 23 boursiers marocains du programme Erasmus+

Le 8 juillet 2025, Patricia Llombart Cussac, ambassadeure de l'Union européenne au Maroc, a accueilli une cérémonie dans sa résidence à Rabat pour célébrer 23 étudiants brillants admis au prestigieux programme de Master conjoint Erasmus Mundus. L'événement, qui a également marqué le 10e anniversaire du lancement d'Erasmus+ au Maroc, a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur, Azzedine El Midaoui.

Ces étudiants, sélectionnés pour leur excellence académique et leur potentiel, poursuivront des diplômes conjoints dans des universités de renom réparties sur au moins trois pays. Leurs parcours les mèneront notamment en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Canada et États-Unis.

La promotion 2025 se compose de 13 femmes et 10 hommes issus de diverses villes marocaines, ainsi que de deux étudiants internationaux originaires du Togo et de la Somalie ayant étudié au Maroc. Leurs spécialités couvrent un large éventail de disciplines, allant des sciences et des villes intelligentes au changement climatique, en passant par les sciences sociales, la science politique et la criminologie.

Depuis 2015, plus de 180 étudiants marocains ont intégré les programmes de Masters conjoints Erasmus Mundus. Malgré la forte concurrence, le nombre de participants ne cesse d'augmenter chaque année.

Une session intitulée «Coffee Talk» a offert l'opportunité à l'ambassadrice Llombart Cussac d'échanger directement avec quinze jeunes sur les défis liés aux compétences futures et à l'employabilité des jeunes.