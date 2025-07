Taounate : Le taux de réalisation du barrage Ratba a atteint 30%

Les travaux de réalisation du barrage Ratba, situé dans la commune de Oudka (province de Taounate), ont atteint un taux d’avancement de 30%, a indiqué mardi le ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka.

Dans une déclaration à la MAP sur le site de ce projet stratégique, le ministre a souligné que ce barrage, qui dispose d'une capacité de stockage de près d'un milliard de m3, constitue l'une des plus importantes infrastructures hydrauliques de la région.

Nizar Baraka, qui était accompagné lors de cette visite du gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, a ajouté que ce projet jouera un rôle clé dans la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable pour les populations locales, la protection contre les inondations et le développement de l'agriculture, notamment à travers l'irrigation des vastes oliveraies de la zone.

Il a relevé que cette visite a pour objectif d’inspecter les projets en cours de réalisation dans la province de Taounate dans le domaine de l’eau, sous l’impulsion du roi Mohammed VI. De son côté, Mouhcine Bahtate, responsable du projet, a affirmé que ce barrage, dont le coût global s'élève à 4,5 milliards de dirhams, s'inscrit dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027.

Il a noté que ce barrage permettra de produire de l'énergie hydroélectrique propre et durable, tout en contribuant à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des habitants, précisant que la mise en service du chantier devrait commencer fin 2028, soit avec un an d'avance sur le calendrier initial.