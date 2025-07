Accords d’Abraham : La Mauritanie va-t-elle rétablir ses relations avec Israël ?

Il y a deux semaines, un haut responsable de l'administration Trump a annoncé l'adhésion de nouveaux pays aux Accords d'Abraham. Les spéculations sur la Mauritanie se font plus concrètes. «La Mauritanie s'apprête à renouer ses relations avec Israël lors de la réunion de Trump à la Maison-Blanche», prévue ce soir, a révélé un média international.

«Le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, rencontrera le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en marge d'un mini-sommet États-Unis-Afrique réunissant quatre autres pays d'Afrique de l'Ouest : le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria et le Sénégal», précise la même source. Les porte-parole de la Maison Blanche, du Département d'État et de l'ambassade de Mauritanie à Washington n'ont pas souhaité commenter ces révélations.

En 1999, Israël et la Mauritanie avaient établi, sous la présidence du colonel Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya, des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. À cette époque, le Maroc et la Tunisie de l'ancien président Ben Ali avaient accepté, dans le sillage des Accords d'Oslo de septembre 1993, d'accueillir des bureaux de liaison du gouvernement de Tel-Aviv. La guerre de Gaza de 2008 avait précipité la rupture des relations, officialisée en 2010, entre la Mauritanie et l'État hébreu.

Pour rappel, l'ancien ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, avait déjà évoqué, en mars 2023, une possible adhésion de Nouakchott aux Accords d'Abraham. «Les négociations avec la Mauritanie sont à un stade avancé», avait-il souligné depuis Berlin.

Les Émirats arabes unis sont le principal allié politique et économique de la Mauritanie. Abou Dhabi avait conclu les Accords d'Abraham avec Israël en août 2020. Outre ce facteur, il y a l'influence de Trump et la menace terroriste.

L'Algérie pourrait réagir de manière épidermique à ce rapprochement entre Nouakchott et Tel Aviv. Suite à l'accord tripartite États-Unis - Maroc - Israël, Alger a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat, et actionné toute une série de représailles économiques.