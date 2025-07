Télévision : TV5MONDE lance le premier concours panafricain d’entrepreneurs

Le premier concours télévisé panafricain d’entrepreneurs sera diffusé sur les 8 chaînes généralistes de TV5MONDE, en prime-time dans 200 pays et territoires. C’est pour la première fois qu’un programme audiovisuel met la jeunesse entrepreneuriale de l’Afrique sur la scène internationale, dans un format de compétition. En association avec WeMake Productions, le concours suit en effet les candidats sélectionnés, qui seront accompagnés par des mentors jusqu’à la finale. Ils pourront ainsi remporter jusqu’à 500 000 € pour développer leur entreprise, annonce un communiqué.

Le programme se déroulera en quatre phases, à commencer par l’appel à candidatures en ligne, ouvert jusqu’au 20 juillet. Ensuite, les mentors rencontreront les candidats présélectionnés dans quatre capitales économiques de l’Afrique. Les sélectionnés parmi eux «seront accompagnés par quatre mentors de renom dans une résidence entrepreneuriale à Abidjan (Côte d’Ivoire) avec une série de défis à relever», ajoute la source. Enfin, la grande finale rassemblera les 10 meilleurs candidats, qui devront défendre leur projet devant un jury d’investisseurs.

En termes d’éligibilité, les candidats doivent être francophones, avoir une entreprise domiciliée dans un pays d’Afrique, avoir un projet structuré et porteur, se rendre disponibles pour les tournages entre septembre et novembre 2025, avoir un passeport valide pour la Côte d’Ivoire et, «le cas échéant, pour tout autre pays de tournage où se dérouleront les castings». Ils doivent également être prêts à accepter un accompagnement entrepreneurial. Les candidatures sont à adresser à https://castingtv5.wemakeproduction.fr/

Le programme sera tourné à l’automne 2025, avec le soutien de l’Alliance des patronats francophones, BPI France et la French-African Foundation.