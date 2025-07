CAN 2025 - CAN Féminine 2024 : Danone alimentera 10 000 volontaires et 5 000 journalistes

La Confédération africaine de football (CAF) et le Groupe Danone ont signé, mardi à Casablanca, un partenariat stratégique à l’occasion de deux grandes compétitions continentales organisées au Maroc : la Coupe d’Afrique des nations féminine TotalEnergies 2024 et la CAN TotalEnergies 2025. L’accord, conclu entre le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, et le directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique, vise à promouvoir une alimentation saine à travers le sport, notamment auprès des enfants et des jeunes Africains.

Ce partenariat prévoit la distribution de produits laitiers nutritifs à plus de 10 000 volontaires, 5 000 journalistes et de nombreux officiels mobilisés pendant les deux compétitions. Ces produits seront également disponibles dans les stades et les fan zones, renforçant ainsi la visibilité de la marque et son message autour de la nutrition équilibrée.

Pour Danone, ce partenariat s’inscrit dans une continuité d’engagement envers la jeunesse africaine. Le groupe affirme vouloir allier performance économique et impact social, à travers sa stratégie «Renew», axée sur la croissance durable et l’accès à une alimentation de qualité. Cette alliance avec la CAF vient ainsi prolonger l’héritage de la Danone Nations Cup, tout en accompagnant les ambitions éducatives et sportives du Programme scolaire panafricain piloté par l’institution du football africain.

Mobilisant déjà 1,9 million d’enfants dans 48 pays, ce programme entend renforcer ses volets éducatifs, notamment par la diffusion de contenus pédagogiques mêlant nutrition et sport. Un triptyque nutrition-sport-éducation que les deux partenaires veulent au cœur de leur coopération pour favoriser un développement durable au service des jeunes générations du continent.

Au Maroc, Centrale Danone s’appuie sur un réseau de 60 000 agriculteurs partenaires, quatre usines et plus de 75 000 points de vente pour « apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre ».