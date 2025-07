CAN 2024 féminine : Le Maroc vise la pole position

Après une entrée en lice relevée face à la Zambie (2-2), les Lionnes de l’Atlas défieront l’équipe de la RD Congo, mercredi à Rabat, pour le compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024) de football, avec l’ambition d’arracher les trois points et se placer en pole position.

Devant des congolaises assommées par leur lourde défaite face au Sénégal (4 à 0), lors de la première journée, les Marocaines, sorties fortes de leur match d’ouverture, devront mettre à profit toutes leurs qualités pour engranger les points de victoire et se placer dans la course au prochain tour.

Le choc entre la Zambie et le Sénégal devrait servir les intérêts de l'équipe nationale, notamment en cas de match nul de ces deux équipes, qui lui offrirait un ascendant mental en prévision de la troisième et dernière journée.

Pour le sélectionneur du Maroc, Jorge Vilda, le facteur mental sera très important lors de cette rencontre. «Nous savons que pour ce deuxième match, nous affrontons une équipe de la RD Congo qui joue le tout pour le tout car elle n'a aucun point. Certes, nous avons un point, ce qui nous place en meilleure position, mais je m'attends aussi à une équipe de la RD Congo différente de celle que nous avons vue contre le Sénégal», a indiqué le coach, lors de la conférence de presse d’avant-match, tenue mardi.

«Je pense que les joueuses savent exactement à quoi elles vont être confrontées. Elles connaissent parfaitement le plan de jeu, les forces et les faiblesses de la RD Congo. Nous allons chercher la victoire, et cela nous donne encore plus d'espoir et de motivation», a-t-il assuré.

Les Lionnes de l’Atlas évoluent dans le groupe A de cette CAN aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo. Le Sénégal est en tête de ce groupe avec trois points, devant le Maroc et la Zambie, avec 1 point chacun. La RD Congo est dernière avec 0 point à son compteur.

La CAN féminine (Maroc 2024) connaît la participation de 12 équipes réparties en 3 groupes. Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.