Maroc : La Chambre des conseillers approuve le projet de loi relatif à la procédure pénale

La Chambre des conseillers a adopté à la majorité, mardi à Rabat lors d’une séance législative, le projet de loi 03.23 modifiant et complétant la loi 22.01 relative à la procédure pénale.

Ce texte a recueilli l’aval de 24 conseillers et l’opposition de 4 autres, tandis que deux se sont abstenus de voter.

En présentant le projet de loi, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a affirmé que ce cadre revêtait une importance majeure dans le système juridique, en tant que moteur principal des lois pénales.

Il s’agit d’une part, de s’assurer de la commission du crime et de poursuivre ses auteurs, et d’autre part, la recherche de l’innocence, en garantissant les conditions d’un procès équitable, a-t-il relevé.

Et d’ajouter que ce projet a été adopté selon une approche participative fondée sur de larges discussions et consultations avec l’ensemble des parties prenantes, y compris les institutions et instances constitutionnelles, telles que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Et de conclure en soulignant que cette initiative législative représente une étape importante pour moderniser l’arsenal juridique national et répondre aux aspirations et attentes.