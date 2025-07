Etats-Unis : Selon les médias algériens, le Congrès aurait rejeté à 98% le classement du Polisario comme mouvement terroriste [Désintox]

Les médias algériens, publics comme privés, ont abondamment relayé une information affirmant que le Congrès américain aurait voté à 98 % contre la proposition de loi visant à classer le Front Polisario comme organisation terroriste. Cette information a même été présentée comme une «claque retentissante» pour le Maroc.

Les médias algériens ont amplifié cette histoire, la décrivant comme une «victoire diplomatique» pour le Polisario. Dans leurs analyses, ils ont évoqué une «prise de conscience accrue et un soutien au sein du Congrès pour la juste cause sahraouie», affirmant que «l'échec de cette proposition de loi démontre clairement l'isolement du régime d'occupation marocain et réaffirme que les mensonges ne peuvent résister à la logique de la justice et à la légitimité des luttes des peuples».

?#الكونغرس_الأمريكي humilie le Makhzen : le projet de loi contre le Polisario échoue à 98%

?Le régime du Makhzen a reçu une autre claque retentissante dans les couloirs du Congrès américain, après avoir révélé un taux de réussite de pas plus de 2% pour le projet de loi H.R. 4119, qui cherche à imposer des sanctions au #البوليساريو. Ce projet de loi, financé et promu par… pic.twitter.com/vsPOgX9kTR — Radio Algérie internationale إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) 8 juillet 2025

Le projet de loi n’a jamais été soumis au vote

Cette nouvelle n'était appuyée par aucune source officielle américaine. Elle provenait d'un site non officiel, GovTrack.us, créé par un certain Joshua Tauberer et géré avec une femme nommée Amy West, sans aucun lien avec les institutions officielles américaines ou le Congrès. GovTrack ne fait que donner des prévisions d'adoption ou de rejet de proposition de loi, ce que la presse algérienne a transformé en résultat de vote effectif.

D'ailleurs, il suffisait de lire sur le site source que «cette proposition est au premier stade du processus législatif. Elle a été soumise au Congrès le 24 juin 2025. En général, les comités en discutent avant qu'elle ne soit renvoyée à la Chambre des représentants ou au Sénat dans son ensemble», estimant son taux de réussite à 2 %.

En consultant le site officiel du Congrès américain, il apparaît clairement que la proposition de loi H.R. 4119, présenté par le représentant républicain Joe Wilson, a été renvoyé au Comité des affaires étrangères de la Chambre le 26 juin 2025, et n'a jamais été programmé pour discussion.

Dans le système législatif américain, les proposition de loi doivent traverser plusieurs étapes avant d'être soumis au vote à la Chambre et au Sénat, après quoi le texte approuvé est envoyé au Président pour promulgation.

Cette manipulation de l'information s'inscrit dans une stratégie plus vaste du régime algérien visant à redorer l'image du Polisario, surtout après le déclin du soutien international à cette entité et la reconnaissance croissante de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les grandes puissances, notamment les États-Unis, qui ont réaffirmé leur reconnaissance de la marocanité du Sahara sous les administrations républicaines et démocrates.