Le Maroc ferme la douane commerciale avec Melilla pendant l’Opération Marhaba 2025

Après six mois de fonctionnement, le Maroc a décidé, ce mardi 8 juillet, de fermer la douane commerciale avec Melilla, comme le rapportent des médias espagnols. «Il n'y aura plus de douanes commerciales jusqu'à nouvel ordre», a déclaré Juan José Imbroda, président du conseil de la ville, lors d'une conférence de presse. Il a précisé que le passage des marchandises «n’est plus autorisé dans aucun sens, pendant l'Opération de transit» des Marocains résidant à l'étranger. L’Opération Marhaba 2025 a débuté le 15 juillet et se poursuivra jusqu’au 15 septembre.

Imbroda, membre du Parti populaire (opposition), a estimé que le passage des MRE «peut parfaitement coexister» avec l’ouverture de la douane commerciale. Il a rappelé que le 26 juin, soit 11 jours après le début de l'Opération Marhaba 2025, Melilla a reçu sa première importation de fruits en provenance du Maroc, soit 15 tonnes.

Pour mémoire, le point 3 de la Déclaration conjointe, issue des discussions du 7 avril 2022 à Rabat entre le roi Mohammed VI et le chef du gouvernement Pedro Sanchez, stipule que «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée, avec des dispositifs appropriés de contrôle douanier et de personnes au niveau terrestre et maritime».