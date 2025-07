Maroc : La 26e édition du séjour culturel pour les enfants MRE du 5 juillet au 19 août 2025

Initié chaque année par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, le séjour culturel pour les enfants MRE tient sa 26e édition, du 5 juillet au 19 août 2025. L’initiative se tient en quatre étapes, la première se déroulant du 5 au 14 juillet, la deuxième du 17 au 26 juillet, la troisième du 29 juillet au 7 août et la quatrième du 10 au 19 août. Le nombre total d’enfants qui seront accueillis au Centre Socio-Culturel de Kénitra de la Fondation atteint 960, selon un communiqué des organisateurs.

La même source fait savoir que «chaque étape connaîtra la participation de 240 enfants marocains résidant à l’étranger». La journée populaire consacrée à la découverte des ateliers se tient quant à elle jeudi 10 juillet 2025, de 10h30 à 13h dans ce même centre. Il s’agit d’«une immersion dans la culture populaire marocaine», qui permet aux enfants de découvrir «les marchands des légumes, des beignets traditionnels marocains, des vêtements traditionnels» et le souk marocain «dans toute sa diversité».

Les enfants concernés sont âgés de 9 à 13 ans, en provenance de plusieurs pays : France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Lybie, Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Gabon, Côte d’Ivoire, Canada, États-Unis et Palestine. Ce séjour inclut des activités artistiques et sportives, mais aussi des jeux divers, des ateliers de danse traditionnelle et moderne, de théâtre, de nutrition.

En plus de travaux dans la ferme pédagogique et des séances sensibilisations aux questions environnementales, le programme prévoir des olympiades et des soirées folkloriques, ainsi que des sorties culturelles à Rabat, pour visiter le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, le mausolée Mohamed V, la médina, ou encore pour une traversée de l’Oued Bouregreg en barques.