Le mariage de Mel B au Maroc pourra-t-il réunir les Spice Girls ?

Après avoir célébré son mariage à Londres avec le coiffeur styliste Rory McPhee, la chanteuse Mel B envisagerait une seconde cérémonie plus intime au Maroc, ce qui pourrait ouvrir la voie à une réunion tant attendue des Spice Girls, a rapporté en exclusivité le MailOnline lundi.

Alors que seule Emma Bunton a assisté à la cérémonie officielle à la cathédrale Saint-Paul, avec Victoria Beckham et Mel C, envoyant leurs félicitations en ligne, Geri Halliwell est restée silencieuse, ravivant les spéculations sur une possible brouille entre elle et Mel B. Mais la célébration marocaine, prévue cet été, pourrait offrir un moment de réconciliation.

Le Maroc revêt une signification particulière pour les Spice Girls : en 2015, une bonne partie du groupe s'y est retrouvée pour le 40e anniversaire de David Beckham, mais Mel B été absente.

Des sources indiquent qu'elle espère que le mariage au Maroc sera «plus informel» et marquera un moment de retrouvailles pour le groupe emblématique.