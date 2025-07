L’Australie va-t-elle cesser d’importer de phosphate du Sahara ?

L'Australie va-t-elle cesser ses importations de phosphate de la mine de Boucraa, dans le Sahara marocain ? «Le dernier importateur australien de phosphate en provenance du Sahara occidental occupé a annoncé qu'il mettrait fin à ses achats de ce minerai controversé», s'est réjouie une ONG proche du Polisario dans un communiqué publié ce mardi.

«Les importations australiennes de phosphate du Sahara occidental ont cessé», martèle la même source. Pour appuyer ses dires, l'association Western Sahara Resource Watch présente une lettre de la société australienne Dyno Nobel, anciennement connue sous le nom d'Incitec Pivot.

Dans cette lettre, une responsable de l'entreprise rappelle que «Dyno Nobel Limited a déjà annoncé, le 12 mai 2025, avoir conclu un accord pour vendre son activité de distribution d'engrais à Ridley Corporation, cotée à l'ASX (Australian Securities Exchange). La finalisation de cette vente est prévue avant la fin septembre 2025».

Elle souligne également que «Dyno Nobel a confirmé le 12 mai 2025 que l'usine de production de superphosphate simple (SSP) de Geelong cessera ses activités et fermera ses portes d'ici la fin de l'année 2025. Nous prévoyons que la production de SSP s'arrêtera en septembre 2025».

Elle affirme qu'«avec la vente de l'activité de distribution et la fermeture de l'usine de Geelong, Dyno Nobel n'aura plus aucun lien avec la production ou la vente de SSP et, par conséquent, sera privé de sa chaîne d'approvisionnement en phosphate naturel. Nous confirmons que Dyno Nobel n'achètera plus de cargaisons de phosphate naturel d'ici la fermeture de l'usine de Geelong, au plus tard cette année».

Avant de conclure la vente de son activité de distribution d'engrais à Ridley Corporation, Dyno Nobel (anciennement Incitec Pivot) avait ignoré les appels de la Western Sahara Resource Watch à cesser d'importer des phosphates du Sahara occidental. En témoigne la lettre que l'ONG avait adressée au management australien le 20 septembre 2022.