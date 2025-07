Sécurité routière au Maroc : Plus de 4 000 morts en 2024, un plan d’urgence lancé pour l’été 2025

Avec 4 024 décès liés aux accidents de la route en 2024, en hausse de 5,37% par rapport à l’année précédente, les autorités marocaines tirent la sonnette d’alarme. Pour faire face à cette aggravation, un programme d’action d’urgence pour l’été 2025 a été présenté lundi à Rabat par le directeur général de la NARSA, Nasser Boulaajoul.

Sur les cinq premiers mois de 2025, la tendance s’accélère : 1 624 morts (+20,9%) et plus de 4 000 blessés graves. Les piétons représentent 26,54 % des victimes et les motocyclistes 43,19%.

En réponse, le plan prévoit un renforcement massif des contrôles avec radars fixes, portables et autonomes, des inspections systématiques des transports publics, et des interventions ciblées sur les tronçons les plus dangereux.

Des campagnes de sensibilisation auront lieu dans les ports, gares et espaces publics. Des caravanes itinérantes baptisées Villages de la sécurité routière iront à la rencontre des citoyens dans huit grandes villes, avec des ateliers pédagogiques et des démonstrations en direct.

Côté réglementaire, le programme comprend des mesures strictes : suspension du transfert de propriété en cas d’amendes impayées, contrôle technique obligatoire pour les motocycles de plus de 50 cc, déploiement de caméras intelligentes en zone urbaine et application rigoureuse des circulaires du parquet.

« Nous visons une réduction tangible des victimes et l’ancrage d’un comportement responsable chez tous les usagers », a déclaré Boulaajoul. Un comité de veille assurera le suivi du dispositif et l’actualisation des données pour adapter les actions en continu.