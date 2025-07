France : Macron veut élargir les sanctions contre les associations soupçonnées d’entrisme

Emmanuel Macron veut durcir la riposte contre ce qu’il appelle l’«entrisme islamiste». Réuni ce lundi 7 juillet autour d’un Conseil de défense, le président français a validé une série de mesures visant les associations soupçonnées de diffuser une idéologie islamiste à travers des actions légalement autorisées, mais jugées contraires aux valeurs républicaines, relate Le Monde.

Le chef de l’État a annoncé son intention d’étendre le gel des avoirs, jusque-là réservé aux affaires de terrorisme, à certaines structures associatives. D’autres mesures sont aussi prévues : contrôle renforcé des dons, sanctions en cas de non-respect du contrat d’engagement républicain, et confiscation des biens pour les organisations dissoutes. L’objectif affiché : «dissoudre plus, et plus vite», selon l'Élysée.

Cette offensive survient après un rapport confidentiel sur les Frères musulmans, transmis à l’Élysée en mai, qui évoque une stratégie de «conquête des instances de pouvoir par le bas». Emmanuel Macron, insatisfait des premières propositions de son gouvernement, a demandé à aller plus loin, en appelant à des mesures «plus ambitieuses».

«C’est un islamisme à bas bruit qui se répand en tentant d’infiltrer les associations sportives, culturelles, sociales ou autres», a déclaré le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, accusé d’avoir fait fuiter le rapport pour peser dans le débat.

Mais le flou entoure encore les critères retenus pour cibler les associations. «L’entrisme respecte les bornes de la légalité», admet un haut fonctionnaire cité par Le Monde. Le texte, s’il voit le jour, promet des débats houleux dans une Assemblée nationale plus polarisée que jamais.