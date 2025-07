Genève : Le Maroc et l'OMPI renforcent la protection juridique du patrimoine culturel national

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohammed Mehdi Bensaid, a signé, lundi à Genève, un protocole d'accord avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang.

Cet accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits connexes, ainsi que la protection juridique du patrimoine culturel marocain.

Il inclut également la possibilité de bénéficier de l'expertise en matière de propriété intellectuelle et d'adopter de nouveaux concepts juridiques (droit de suite, droit de copie) dans le système WIPOCONNECT.

La promotion du Label Maroc à l'échelle internationale est l'un des points saillants de cet accord, qui permettra au Maroc de protéger légalement son patrimoine culturel au sein de l'Office marocain de la propriété intellectuelle. Le Maroc avait déjà enregistré plusieurs éléments de son patrimoine, dont le caftan et le zellige, qui bénéficieront désormais d'une protection juridique auprès de l'OMPI.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette cérémonie, MBensaïd a indiqué que l’accord vise à renforcer les capacités du Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA) dans plusieurs domaines stratégiques.

Cet accord représente également une opportunité pour approfondir notre compréhension de l’économie culturelle et renouveler nos compétences, dans un contexte où ce secteur connaît une évolution rapide, a-t-il ajouté.

«Avec l’émergence de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, il devient indispensable de rester à l’écoute des dynamiques internationales et des tendances innovantes», a-t-il souligné, notant que cela s’inscrit pleinement dans la vision du Maroc de préservation et de valorisation du patrimoine culturel, en particulier du patrimoine immatériel.

Cette signature intervient en marge de la participation de la délégation marocaine aux Assemblées générales de l’OMPI qui se tiennent du 8 juillet au 17 juillet. Cet événement connaît la participation de plus de 1 000 délégués et d’une quarantaine de ministres.