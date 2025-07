Maroc : La Fondation Hiba organise le plus grand marché de disques vinyles et des biens culturels

Riche d’un succès grandissant au fur et à mesure des quatre éditions précédentes, Souk L’oustouwanat revient pour la cinquième année, le 12 juillet 2025 à partir de 9h à 18h, au cinéma La Renaissance de Rabat. A l’initiative de la Fondation Hiba, ce rendez-vous annuel constitue le plus grand marché consacré «aux trésors sonores et aux biens culturels musicaux vinyles et cassettes» au Maroc. Avec ses stands diversifiés, cet espace permet en effet aux exposants de vendre «une gamme variée de produits musicaux ainsi que des affiches, des livres, des T-shirts» et plus, rappellent les organisateurs.

Il s’agit aussi et surtout d’une «occasion incontournable pour passionnés et amateurs de musique d’explorer des pépites musicales rétro, d’échanger avec des collectionneurs passionnés et de se plonger dans une atmosphère nostalgique», indique un communiqué. Dans ce sens, le rendez-vous «représente aussi une opportunité pour les collectionneurs, boutiques spécialisées, ou vendeurs» de ces pépites pour présenter et de vendre leurs produits, dans un événement qui se veut rassembleurs.

Dans une logique inclusive et afin d’élargir la base de participants, tout en permettant de mieux connecter les collectionneurs et les vendeurs, la Fondation a lancé appel à participation qui s’est clôturé le 6 juillet. L’objectif a été de «repérer les disquaires et collectionneurs à travers le Maroc, qui aimeraient vendre leurs biens durant l’événement».

Au-delà de l’espace d’exposition et de ventes, les organisateurs ont à cœur de «promouvoir les expressions musicales sous toutes leurs formes», à travers «un espace vivant de découverte, d’échange et de valorisation des scènes artistiques locales et indépendantes».