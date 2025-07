Vueling lance la première liaison aérienne directe entre Barcelone et Essaouira

La compagnie aérienne Vueling a annoncé le lancement de sa nouvelle liaison directe entre Barcelone et Essaouira, avec deux vols par semaine, chaque jeudi et dimanche. Il s'agit de la seule route aérienne entre les deux villes, selon un communiqué publié par la compagnie lundi.

Le responsable des affaires publiques chez Vueling a expliqué que cette initiative renforçait la croissance durable du réseau de la compagnie et soutient sa stratégie de développement d'un réseau international diversifié et plus interconnecté depuis sa base principale à Barcelone.

Avec le lancement de cette ligne vers Essaouira, Vueling a complété son programme d'été pour ouvrir cinq nouvelles destinations internationales depuis Barcelone, toutes devenues opérationnelles la semaine dernière. Celles-ci incluent : Tivat (Monténégro), Tirana (Albanie), Rimini et Salerne (Italie).