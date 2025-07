Football : Jawad Ziyat nouveau président du Raja de Casablanca

Jawad Ziyat a été élu président du Raja de Casablanca, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du club, tenue lundi soir à Casablanca. Elu pour un mandat de quatre ans, il était en lice avec deux autres candidats, à savoir Abdellah Birouaine et Said Hasbane.

Jawad Ziyat avait déjà dirigé les Verts de septembre 2018 à décembre 2020, une période lors de laquelle le club casablancais avait remporté une Coupe de la CAF, une Supercoupe d’Afrique ainsi qu’un titre de champion du Maroc.

Le Raja de Casablanca est sorti bredouille la saison passée, terminant à la cinquième place de la Botola Pro D1. Il a également été éliminé en phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique.