Terrorisme : Une ONG britannique se fait l’avocat du Polisario

Au Royaume-Uni, la mission visant à répondre aux accusations de terrorisme portées contre le Polisario revient à Adala UK, une ONG de droit britannique dirigée par Sidi Ahmed Fadel. Ce militant sahraoui est un habitué des réunions de la 4e Commission des Nations unies et des sessions du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.

Ne partageant pas le contenu d'un article publié récemment dans le magazine The Telegraph sur ce sujet, l'association dénonce vigoureusement les «qualifications erronées du Front Polisario comme étant une organisation terroriste».

«Nous exprimons notre profonde préoccupation et notre ferme opposition à l'article récemment publié par The Telegraph, qui appelle à l’interdiction du Front Polisario en tant qu’organisation terroriste et tente d’associer le mouvement à des actes de terrorisme et d’instabilité», indique l’ONG dans une lettre adressée au rédacteur en chef du journal.

Le gouvernement britannique déjà interpellé sur le même sujet

En guise de défense, l'association a pointé Rabat prétextant que «l'article en question omet d'aborder les violations graves et persistantes des droits humains commises par les autorités marocaines au Sahara occidental occupé».

Pour rappel, le Front avait tenté, en mai dernier, de faire taire les appels parus dans certains médias espagnols, émanant de l’un de ses «ministres», incitant à commettre des actes terroristes contre les touristes et investisseurs au Sahara. Le mouvement séparatiste a réagi de la même manière à l’article publié en juin par La Vanguardia sur la présence de Sahraouis originaires des camps de Tindouf dans les directions de groupes terroristes opérant au Sahel.

Dans un article publié le 1er juillet, The Telegraph a affirmé que «l’Iran vient de franchir une nouvelle étape dans sa guerre terrifiante contre l'Occident. La Grande-Bretagne doit interdire le Front Polisario en tant qu'organisation terroriste».

Des figures politiques ont relayé cette demande, notamment l’ancien député conservateur Liam Fox, qui a été ministre de la Défense de mai 2010 à octobre 2011, et le sénateur irlandais Gerard Craughwell. Le ministre britannique de l’Intérieur a répondu à une question écrite du député du Parti Conservateur, Charlie Dewhirst, adressée au ministre de l’Intérieur.

«Bien que le gouvernement maintienne la liste des organisations interdites sous surveillance constante, nous ne faisons pas systématiquement de commentaires sur les questions de renseignement et de sécurité, notamment sur le fait qu’une organisation soit ou non envisagée pour interdiction», a expliqué Dan Jarvis, ministre d'État à la Sécurité du Royaume-Uni, le 14 mai.