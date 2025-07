Tanger : Mise à disposition de la Tour Dar el-Baroud aux FAR

À Tanger, la Tour Dar el-Baroud a été confiée à la Direction de l'Histoire Militaire des Forces armées royales. Cette décision, prise le 1er juillet, s'aligne sur le décret royal n° 1.99.266 du 3 mai 2000, comme l'indiquent les FAR dans un communiqué publié ce lundi 7 juillet. Cette initiative s'inscrit dans la mission des FAR visant à «préserver, promouvoir et valoriser les sites historiques à caractère militaire».

La Direction de l'Histoire Militaire, à travers ses services spécialisés, poursuivra les travaux de réhabilitation et d'entretien, tout en respectant l'identité architecturale du site. Les FAR s'engagent à «transformer Dar el-Baroud en un espace culturel accessible au public, enrichissant ainsi la mémoire urbaine historique de Tanger et renforçant son statut de destination touristique et historique profondément enracinée dans l'histoire marocaine», précise le communiqué.

La réhabilitation de la Tour Dar el-Baroud a débuté en 2010, année marquée par le lancement, par le roi Mohammed VI, du projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger ville.