Maroc-Allemagne : Premier entretien entre Nasser Bourita et Johann Wadephul

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a échangé ce lundi 7 juillet par téléphone avec son nouvel homologue allemand, Johann David Wadephul, récemment nommé le 6 mai. «Cet entretien inaugural a permis de souligner l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d'Allemagne, tout en réaffirmant l'engagement des deux nations à maintenir la dynamique positive de leur coopération bilatérale», indique la diplomatie marocaine dans un communiqué.

«Les deux ministres ont exprimé leur volonté de renforcer davantage ces liens, en les orientant vers un partenariat stratégique tourné vers l'avenir. Ils ont confirmé, à cet égard, leur intention de poursuivre le Dialogue Stratégique, initié par la Déclaration conjointe de Rabat en 2022.» La prochaine session de ce cadre de partenariat de haut niveau «se tiendra à Rabat».

Nasser Bourita et Johann Wadephul ont mis en avant «l'importance d'intensifier la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles revêtant une importance stratégique et prioritaire pour chacun des deux pays».

Pour rappel, dans la Déclaration conjointe du 25 août 2022, mentionnée dans le communiqué du 7 juillet du ministère des Affaires étrangères, Berlin réaffirme, au paragraphe 15, que sur «la question du Sahara occidental, la Ministre allemande (Mme Annalena Baerbock, ndlr) a renouvelé le soutien de longue date de l’Allemagne au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable pour les parties. Les deux parties conviennent de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réitèrent leur soutien à la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui souligne le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis».

Il est précisé que «l’Allemagne considère, à cet effet, le plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les deux parties. Le Maroc et l’Allemagne saluent la nomination de l’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Staffan de Mistura, et réaffirment leur soutien actif à ses efforts pour faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ils réitèrent également leur soutien à la MINURSO».