Lancement de la 16e édition de l'Université d'été en faveur des jeunes MRE

Les travaux de la 16e édition de l'Université d'été en faveur des jeunes Marocains résidant à l'étranger (MRE) se sont ouverts lundi à Rabat, dans le cadre de l'accompagnement estival des MRE lors de l'opération Marhaba 2025.

Organisée par le département des MRE relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cette initiative, qui réunit 300 jeunes MRE issus d'une trentaine de pays de résidence, mettra particulièrement en lumière la ville de Rabat, à travers des visites de terrain prévues à plusieurs infrastructures et sites historiques de la capitale.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général du département des MRE, Ismail Lamghari, a indiqué qu’il s’agit d’un programme à vocation culturelle dont l’objectif est de renforcer les liens des nouvelles générations des Marocains du monde avec leur pays d’origine.

Ce programme permet à ces jeunes de mieux connaître leur patrimoine tout en découvrant les multiples opportunités offertes dans le cadre des grandes transformations qui s'opèrent actuellement au Maroc, a expliqué Lamghari.

Pour cette édition, a-t-il précisé, 300 jeunes âgés de 18 à 25 ans et issus de 30 pays sont accueillis pour une semaine riche en rencontres et en conférences portant sur les dimensions culturelles, identitaires et économiques du Royaume.

Les participants auront également l’opportunité de découvrir des sites historiques de Rabat, de visiter des infrastructures de grande envergure telles que le Port Tanger Med et d’assister au prochain match de la sélection nationale féminine contre l'équipe de la RD Congo, mercredi au Stade olympique de Rabat, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations, a fait savoir le responsable.

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication - département de la jeunesse, Mustapha Messaoudi, a souligné que cette manifestation constitue une occasion précieuse d’échange des idées, de rapprochement des visions et de coordination des actions entre les différents départements.

Pour sa part, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, a salué les organisateurs pour avoir pris l'initiative de tenir cette rencontre visant à renforcer l’attachement des MRE à leurs racines. Dans son intervention, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, a par ailleurs mis en exergue l'importance cruciale de la question de l'identité, en insistant sur son lien fondamental avec le contexte culturel, historique et civilisationnel.

Pendant neuf jours (05-13 juillet), les participants prendront part à un programme riche et varié comprenant des ateliers thématiques et des conférences-débats animés par des intervenants issus des milieux académique, culturel et institutionnel.