Filiale marocaine d’Orange, Teleperformance épinglée par la CGT en France

La Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications (FAPT) affiliée à la Confédération générale du travail (CGT) en France a interpellé l’opérateur français Orange, à la suite d’un conflit social opposant la filiale marocaine de Teleperformance à ses salariés affiliés à l’Union marocaine du travail (UMT). Dans un courrier consulté par Yabiladi, l’organisation syndicale conteste les licenciements abusifs de trois personnes.

Selon la missive, la succursale reproche aux concernées «d’avoir accédé à un plateau de production le 18/02/2025, dans lequel travaillent plus de 250 salariés pour le compte d’Orange France, client donneur d’ordre». «C’est à ce titre que nous nous adressons à vous en votre qualité de donneur d’ordre, votre responsabilité en tant que tel, et du respect des droits fondamentaux qui s’appliquent à vous et vos entreprises partenaires sur la chaine de valeur», lit-on dans cette lettre, relayée au Maroc par la Fédération nationale des centres d’appel et des métiers de l’offshoring (FNCAMO – UMT).

La même source affirme que «ces licenciements ne sont ni justifiés, ni justifiables, que ce soit légalement dans le pays, mais également au niveau du droit international». Dans ce sens, la FAPT a demandé à l’opérateur «d’intervenir auprès de l’entreprise afin de faire annuler cette décision et de respecter les droits des salariées».

Le syndicat exige, en outre, une «réintégration immédiate, avec restitution complète des droits et l’annulation des sanctions disciplinaires». Pour l’heure, Orange n’a pas donné suite à ces sollicitations.