Ahmed Ouichmane interdit d'entrée au Forum mondial de sociologie à Rabat en raison de la participation israélienne

Ahmed Ouichmane, président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, a révélé qu'il s'était vu refuser l'accès au Théâtre Mohammed V à Rabat, où le cinquième Forum mondial de sociologie a été inauguré hier. Cet incident survient dans un climat de controverse généralisée, provoquée par la présence de chercheurs israéliens au forum.

Ouichmane a expliqué que le personnel de sécurité lui avait signifié que cette interdiction résultait de directives émanant de l'«organisme organisateur», avec lequel il lui a été conseillé de prendre contact pour résoudre cette situation. Il a ajouté dans un post sur son compte Facebook que les agents de sécurité avaient porté une attention particulière au keffieh qu'il arborait autour du cou, tandis que des agents en civil filmaient la scène, en présence du directeur du théâtre.

Le forum, organisé par l'Université Mohammed V du 6 au 11 juillet, se déroule pour la première fois en Afrique, dans un contexte international tendu marqué par l'agression israélienne sur la bande de Gaza depuis plus de 600 jours.

La participation d'Israéliens à cet événement a déclenché une vague de protestations, incitant 232 chercheurs marocains et étrangers à signer une pétition appelant au boycott du forum et à l'expulsion de la délégation israélienne. Par ailleurs, la Campagne marocaine pour le boycott académique et culturel d'Israël a organisé une manifestation en parallèle de l'événement.