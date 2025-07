Abdelilah Benkirane appelle le Polisario à revenir au Maroc et critique le soutien de l'Iran

Au septième congrès régionale du Parti de la justice et du développement (PJD) à Souss-Massa, le secrétaire général de la formation islamiste, Abdelilah Benkirane, a consacré une partie de son discours à la question du Polisario.

Lors de cette rencontre tenue samedi à Agadir, il a rappelé que le parti avait «une vision claire concernant la question du Sahara». «Les dirigeants du Polisario ont étudié avec Abdellah Baha dans la même classe, y compris Mustapha Sayed. Ce sont un groupe de Marocains», a affirmé Benkirane.

Celui-ci a expliqué qu'à cette époque, «ils étaient avec le mouvement marxiste qui voulait déclencher une révolution au Maroc... À cette époque, ils ont approché certains responsables marocains pour obtenir de l'aide afin de libérer le Sahara, comme ils le prétendaient, ce que ces responsables ont refusé ; ils se sont alors tournés vers Kadhafi, qui les a récupérés et les a remis à l'Algérie».

«Je veux leur dire : nous ne vous considérons pas comme des mercenaires. À l'origine, vous étiez des Marocains contre le régime, et vous n'étiez pas les seuls. Il y en avait d'autres comme vous. Vous avez enlevé des gens et commis de nombreux torts contre votre peuple et votre pays. Pourtant, feu le roi Hassan II vous a dit que la patrie était clémente et miséricordieuse. Maintenant, 50 ans ont passé. Votre thèse ne vous a mené à aucun résultat et ne vous mènera à rien, car la vérité n'est pas de votre côté.» Abdelilah Benkirane

Le secrétaire général du PJD a poursuivi : «L'Algérie vous utilise pour ses propres intérêts. Je parle du régime, et non du peuple algérien, car ce dernier ne vous veut pas.» Benkirane a appelé les dirigeants du Polisario à revenir dans leur patrie «avant qu'il ne soit trop tard». «Ne rêvez pas de plus que l'autonomie», a-t-il insisté.

Evoquant le soutien du Hezbollah et de l'Iran au Front Polisario, Benkirane a affirmé que son parti soutient son pays, en critiquant le désir de Téhéran de «dominer le monde islamique». D'autre part, il a déclaré que son parti soutenait l'Iran dans sa guerre contre Israël.