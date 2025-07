Exportation d’avocats vers le Canada : Une députée interpelle le gouvernement en pleine crise de l’eau

La députée de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), Fatima Zohra Tamni, a adressé une question écrite au ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural, de l’eau et des forêts au sujet des exportations continues d’avocats vers le Canada, malgré la grave sécheresse que traverse le Maroc.

Dans sa correspondance datée du 5 juillet 2025, l’élue a rappelé que le pays fait face à des «sécheresses récurrentes» et à une «baisse alarmante» des niveaux d’eau souterraine et de surface. Elle s’est étonnée que le royaume persiste à encourager à une culture aussi gourmande en eau, rappelant qu’il faut environ 1 000 litres d’eau pour produire un seul kilogramme d’avocats.

La députée a indiqué que lors de la saison de commercialisation 2024/2025, le Maroc a enregistré un record d'exportation d'avocats vers le Canada, s'élevant à plus de 1 180 tonnes, ce qui équivaut à plus de 1,18 milliard de litres d'eau. Une situation qu’elle qualifie de «paradoxe environnemental et économique», d’autant plus que le Canada figure parmi les pays les plus riches en ressources hydriques.

La parlementaire a demandé au ministre quelles mesures le gouvernement entend prendre pour freiner l’expansion des cultures consommatrices d'eau, comme celle de l’avocat, et pour revoir leur orientation à l’export, en tenant compte des impératifs hydriques et écologiques du royaume.