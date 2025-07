France : Expulsée d’une plage pour son burkini, une jeune femme renonce à se baigner

© Serge Tenani / Hans Lucas via AFP

Une jeune femme de 18 ans a été contrainte de quitter la plage de Carry-le-Rouet, près de Marseille, après avoir tenté de se baigner en burkini. Le 2 juillet, des policiers municipaux, rejoints par des gendarmes, l’ont empêchée d’accéder à la mer, invoquant un arrêté local.

« On arrive, ma sœur va se baigner, deux policiers municipaux utilisent un sifflet et disent qu’elle ne peut pas nager. On leur demande pourquoi, ils répondent qu’elle n’a pas le droit de s’habiller comme ça, son vêtement n’est pas acceptable », raconte son frère jumeau, Islan, à France 3 Régions. Malgré l'absence de présentation de l’arrêté, la famille a dû quitter la plage sous la menace d’une contravention. Une autre femme en burkini, présente au même moment, est également partie.

L'arrêté municipal interdit les vêtements de baignade couvrant l’ensemble du corps, au nom de la sécurité en mer. Pourtant, de telles interdictions ont été jugées illégales par le Conseil d’État. En juillet 2023, l’instance a suspendu une mesure similaire à Mandelieu-la-Napoule, estimant qu’elle portait une atteinte « grave et illégale » à plusieurs libertés fondamentales.

Marion Ogier, avocate et membre du comité national de la Ligue des Droits de l’Homme, dénonce ces arrêtés récurrents. «[Bien que] la jurisprudence du Conseil d’État [soit] extrêmement claire, on assiste chaque année à plusieurs épisodes dans lesquels les maires interdisent le port du burkini pour des motifs totalement illégaux», s'indigne-t-elle.

Depuis l’incident, la jeune femme reste très marquée par cet épisode traumatisant. « Elle n’ose plus sortir, communiquer avec les gens […]. Elle ne veut plus se baigner », témoigne son frère.