Une femme recherchée par la Belgique pour enlèvement de mineurs interpellée au Maroc

La police nationale espagnole a intercepté une femme au poste-frontière entre Ceuta et le Maroc. Elle était accompagnée de deux mineurs faisant l'objet d'ordonnances de protection, ayant été portés disparus par les autorités belges. Cette arrestation fait suite à la découverte par les autorités espagnoles d'un mandat d'arrêt et d'extradition européen émis par la Belgique, accusant la femme d'enlèvement, de détention illégale et de prise d'otages.

Après avoir confirmé l'identité de la suspecte, la police a pris en charge les mineurs conformément aux ordonnances de protection, tout en informant les autorités belges de la situation. La femme arrêtée doit être présentée devant le tribunal de première instance de Ceuta, avant que le tribunal central de première instance à Madrid ne soit contacté, selon les médias espagnols.

Dans le contexte de l'opération Marhaba (Paso del estrecho en espagnol) la police a renforcé sa présence au point de passage frontalier «Tarajal» afin d'améliorer la surveillance et de faciliter le flux du trafic.