Jazzablanca : La nuit la plus folle est signée Caravan Palace et Black Eyed Peas

C'est samedi soir au Village de Jazzablanca, troisième jour de cette 18e édition—et l'atmosphère est bien différente des deux jours précédents. Le lieu est en effervescence avec des festivaliers plus nombreux que jamais. Cette fois-ci, davantage de jeunes sont venus pour une programmation enflammée : Caravan Palace et les Black Eyed Peas.

Nubya Nyasha Garcia au troisième jour de Jazzablanca. / Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

La soirée a débuté sur la Scène 21 avec la musicienne britannique de jazz, saxophoniste, compositrice et cheffe d'orchestre Nubya Nyasha Garcia. Elle a lancé les festivités avec des riffs de saxophone extraordinaires, électrisant un public avide de danser jusqu'au bout de la nuit.

Caravan Palace apporte l'électro-jazz à Casablanca

Plus tard, sur la scène Casablanca Anfa, l'énergie a atteint un tout autre niveau lorsque Caravan Palace s'est produit pour la première fois au Maroc. Le groupe français d'électro-swing a été accueilli par une foule enthousiaste, principalement de jeunes fans, dont le nombre dépassait largement celui des deux nuits précédentes.

La foule appréciant Caravan Palace au troisième jour de Jazzablanca. / Ph. . Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

Ils ont enchaîné avec un set jazzy et énergique rempli de solos de saxophone, clarinette et trombone. «Bonsoir Casa ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes heureux d'être ici pour la première fois», a crié la chanteuse principale, Zoé Colotis. Un des membres du groupe a suivi avec un message en darija : «Salam Casa, labas? Kolchi labas? M3akom Caravan Palace! Hna ferhanine m3akom! Dima Maghrib, 3acha l’malik!»

Caravan Palace à Jazzablanca. / Ph. . Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

Le charisme du groupe et sa présence sur scène étaient magnétiques. Avec des titres comme Mirrors, Wonderland et Lone Digger, il a fait applaudir, sauter et chanter toute le public. Le spectacle a atteint le sommet avec une danse robot au ralenti, avant de replonger dans une ambiance de fête à plein régime.

À la fin du set, la foule était complètement enflammée et attendait impatiemment la tête d'affiche de la nuit : les Black Eyed Peas.

Les Black Eyed Peas enflamment la scène

La transition s'est faite en douceur. Des visuels spectaculaires ont illuminé la scène alors que le groupe iconique faisait son entrée, sous les cris du public. Le concert a commencé avec Let’s Get It Started, mettant instantanément la foule en mouvement.

will.i.am enflamme la scène de Jazzablanca. / Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

Les Peas ont enchaîné avec un set à haute énergie. J. Rey Soul, la chanteuse du groupe, est montée sur scène avec son téléphone à la main, capturant la foule en liesse. «Nous sommes venus au Maroc pour une chose», a déclaré will.i.am. «Le Maroc déchire !» La foule a répondu en criant : «Maroc ! Maroc !»

De Boom Boom Pow et Pump It à Mamacita et The Time (Dirty Bit), la setlist était remplie des favoris des fans. «Ce n'est pas la dernière fois que nous revenons», ont-ils promis. «Nous visiterons Marrakech, mais Casablanca est la meilleure !»

Les Black Eyed Peas à Jazzablanca. / Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

Le public a rugi, agitant des signes en forme de cœur et des lampes de téléphone pendant Where Is the Love?, vibrant d'émotion. Une dédicace freestyle au Maroc, des riffs de guitare et de multiples rappels, dont I Gotta Feeling, ont maintenu la fête jusqu'à tard dans la nuit.

Les Black Eyed Peas tenant le drapeau marocain à la fin de leur spectacle à Jazzablanca. / Ph. Ilham Fouwad Photography / Yabiladi

La soirée s'est clôturée par une explosion de confettis et un moment fort lorsque will.i.am est revenu sur scène, drapé dans le drapeau marocain, saluant avec le reste du groupe.

La nuit a été pleine de rythme, d'émotion et de connexion. Casablanca a montré une fois de plus qu'elle a l'âme d'une véritable ville de festival.