Patrice Motsepe : La CAN 2024 féminine «sera la plus mémorable de toutes»

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a souligné, samedi à Salé, que la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024) féminine, qui se tient au Maroc, sera la plus mémorable de toutes les éditions de cette compétition continentale.

«Cette édition sera, sans aucun doute, la plus réussie et la plus mémorable de toutes. J’exprime toute ma gratitude à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, ainsi qu’au peuple marocain pour leur soutien constant au développement du football africain», a déclaré Motsepe, lors d’une conférence de presse, au complexe Mohammed VI de football, à Maâmora (banlieue de Salé), à l’issue d’une réunion du comité exécutif de la CAF.

Après avoir adressé ses remerciements à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour avoir accueilli les travaux du comité exécutif de la CAF, le dirigeant sud-africain a salué la participation des clubs africains au mondial des clubs, en l’occurrence le Wydad de Casablanca, l’Espérance de Tunis, Al Ahly d’Egypte et les Sud-africains de Mamelodi Sundowns.

Il a formulé le vœu, dans ce sens, de voir les équipes africaines aller plus loin lors des prochaines éditions du Mondial des clubs. Selon le président de la CAF, «l’Afrique est fière de la performance du Maroc lors du dernier mondial au Qatar, où les Lions de l’Atlas se sont hissés en demi-finales».

«Je suis sûr qu’une sélection africaine sera sacrée championne du Monde dans l’avenir», a-t-il dit, estimant que le Maroc organisera en 2025 la meilleure édition de la CAN masculine.

La réunion du comité exécutif de la CAF s’est tenue en marge de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, qui se tient du 5 au 26 juillet au Maroc.